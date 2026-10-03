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Με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα του Αμαρουσίου με 91-70 και ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στην πρεμιέρα του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Έπειτα από ένα νωθρό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες στα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κατάφερε να θεσπίσει ένα μικρό προβάδισμα, εκμεταλλευόμενη τις προσπάθειες των Μπάρτλεϊ και Πίνκνεϊ, με τους φιλοξενούμενους να σουτάρουν με χαμηλά ποσοστά.

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