Ο Αμπντουλάχ Άλ Ναμπουντάχ, φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή «Euro Ιnsiders» όπου μίλησε για το πρότζεκτ της Ντουμπάι και την προσπάθεια επέκτασης του μπάσκετ στη Μ. Ανατολή αλλά και για το παρασκήνιο της μετακίνησης του Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό.

Ο Εμιρατινός επιχειρηματίας και αθλητικός παράγοντας αναφέρθηκε στο «σίριαλ» του καλοκαιριού που αφορούσε την προσπάθεια απόκτησης του Τόμας Γουόκαπ από τους πρωταθλητές Ευρώπης. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι BC, έκανε λόγο για μία απλή υπόθεση που περιπλέχθηκε στην πορεία, αφού επιθυμία του Τεξανού γκαρντ ήταν να αποχωρήσει από το λιμάνι για να αναζητήσει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.

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