Ο Λιόλιος παραιτήθηκε στο κατώφλι του ανακριτή. Λίγες ώρες μετά ήταν προφυλακισμένος. Ομόφωνα, ανακριτής και εισαγγελέας. Μαζί του ο Μαυραγάνης, το φιλαράκι του. Και ο Παπανικολάου, νέος πρόεδρος.

Ο κόσμος ακούει «φυλακή» και δεν διαβάζει υποσημειώσεις. Και την ώρα που ο ένας πήγαινε φυλακή, το ΔΣ της εποχής του έβγαζε διάδοχο. Έκτακτο συμβούλιο και δίλημμα. Ή, παραιτείται όλο το ΔΣ και πάμε σε εκλογές ή, αλλάζει μόνο ο πρόεδρος. Διάλεξαν το δεύτερο. Με πλειοψηφία, χωρίς να λένε ποιος τον πρότεινε ή, πόσες ψήφους πήρε. Ο παίχτης έφυγε, η ομάδα έμεινε. Σαν να αλλάζεις τον τερματοφύλακα την ώρα που ο προπονητής είναι ήδη στα αποδυτήρια του ανακριτή.

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