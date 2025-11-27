Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Εθνική ανδρών την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, καθώς την Πέμπτη συνέτριψε με 91-64 τη Ρουμανία στο «Nick Galis Hall».

Η «γαλανόλευκη» ήταν κυριαρχική από το πρώτο δευτερόλεπτο του ματς και έφτασε με συνοπτικές διαδικασίες στο ροζ φύλλο, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας της στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Επόμενη αναμέτρηση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, για τα «παράθυρα», είναι την Κυριακή (30/11), εκτός έδρας, κόντρα στην Πορτογαλία.

Την επιτυχία της η Ελλάδα την… υπέγραψε με την αποτελεσματικότητά της από τα 6.75 (13/30 τρίποντα) και το «καυτό» χέρι του Γιαννούλη Λαρεντζάκη (18 πόντοι, με 4/7 τρίποντα), του απόλυτα εύστοχου Νίκου Περσίδη (17 πόντοι με 1/1 βολές, 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα), ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη φανέλα και του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

Εξαιρετικός ήταν -επίσης στην πρώτη εμφάνισή του με την εθνική Ανδρών- ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ (13 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τη Ρουμανία ήταν ο Μιχάι Ματσιούτσα (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Ο αγώνας

Με τον Λαρεντζάκη να εκτελεί ποικιλοτρόπως και τον Σαμοντούροφ να στηρίζει το έργο του, η Ελλάδα βρέθηκε με το… καλησπέρα στο +11 (4’ 15-4). Απόσταση η οποία, στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, με buzzer beater του Τολιόπουλου, «ανέβηκε» στο +17 (29-12).

Η Ρουμανία «απάντησε» με σερί 0-8, έχοντας επιθετικούς εκφραστές τους Τοχάταν, Νικολέσκου, Ντικολέσκου, πλησίασε στους 9 πόντους (12’ 29-20), η «γαλανόλευκη», όμως, έβγαλε τάχιστα αντίδραση και με επιμέρους 16-6 ξέφυγε στο 19’ με +19 (45-26).

«Πυροβολώντας» από τα 6.75 (5/8 τρίποντα), με τους Λαρεντζάκη, Σαμοντούροφ, Μήτρου-Λονγκ, η Ελλάδα βρέθηκε στο 27’ στο +30 (66-36), απλοποιώντας, με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση υπέρ της.

Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο, στη διάρκεια της οποία η εθνική, με συνεχείς πόντους από τον Περσίδη και δύο δίποντα από τους Μωραΐτη, Καλαϊτζάκη, έστειλε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, το +36 (33’ 81-45).

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-29, 68-44, 91-64

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Λαρεντζάκης 18 (4), Μωραΐτης 7 (1), Τολιόπουλος 5 (1), Φλιώνης 3 (1), Καλαΐτζάκης 8 (1), Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης 17 (2), Σαμοντούροφ 16 (2), Τσαλμπούρης 2, Καραγιαννίδης 2, Μήτρου-Λονγκ 13 (1).

ΡΟΥΜΑΝΙΑ (Μιχάι Βλαντ Σιλβασάν): Τοχάταν 9 (1), Ράσελ 7, Ντικολέσκου 5, Κούτι 3 (1), Νικολέσκου 3 (1), Γκράσου 6 (1), Πόπα, Κάτε 8, Όλα 2, Ούτα 8, Ματσιούτσα 13 (3).