Η πέμπτη ήττα του Προμηθέα Πατρών στην Greek Basketball League σε οκτώ αγώνες, από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη με 96-80 για την 8η αγωνιστική είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Γιώργου Λιμνιάτη από την τεχνική ηγεσία.

Οι Αχαιοί ανακοίνωσαν πως ο έμπειρος προπονητής αποτελεί παρελθόν με «κοινή συναινέσει» λύση της συνεργασίας τους, καθώς και πως λύθηκε επιπρόσθετα η συνεργασία με τον άμεσο συνεργάτη του, Θάνο Κωνσταντακόπουλο.

Διάδοχος του Γιώργου Λιμνιάτη στην τεχνική ηγεσία θα είναι ο 53χρονος Ισπανός τεχνικός, Κούρο Σεγκούρα, με θητεία σε Ιωνικό Νικαίας, ΑΕΚ και Κολοσσό Ρόδου.

Στις δύο ανακοινώσεις του για τη λύση της συνεργασίας με τον Γιώργο Λιμνιάτη και τον συνεργάτη του Θάνο Κωνσταντακόπουλο, ο Προμηθέας αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Γιώργο Λιμνιάτη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Θάνο Κωνσταντακόπουλο. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στην καριέρα του».