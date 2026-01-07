Ο Προμηθέας γνώρισε ήττα με 93-78 από τη Σαλόν στη Γαλλία, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα play-in του Basketball Champions League, με την ελληνική ομάδα να διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για την πρόκριση ενόψει της εντός έδρας ρεβάνς της Πέμπτης (8/1, 20:30).

Οι Αχαιοί πάλεψαν καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως προηγήθηκαν μόνο στην πρώτη περίοδο (11-12) και στη συνέχεια δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους. Η Σαλόν επέβαλε σταδιακά τον ρυθμό της, αξιοποιώντας την επιθετική της αποτελεσματικότητα και την καλή κυκλοφορία της μπάλας.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Προμηθέας προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση, μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις πόντους (76-73), όμως η γαλλική ομάδα απάντησε με σερί 9-2, φτάνοντας στο 85-75 με τρία λεπτά να απομένουν και καθιστώντας πολύ δύσκολο το έργο των Αχαιών.

Ο Γκρέι με 21 πόντους και ο ΜακΚάλουμ με 12, πάλεψαν από τον Προμηθέα. Από τη Σαλόν, ο Ντάρλινγκ ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Κάθμπερτσον με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 45-41, 70-65, 93-78

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κρέγιτς, Βούλιτς, Γιλμάζ

ΣΑΛΟΝ (Ντελόρ): Ναντόλνι 7, Ανοχίλι-Κιλέν 6, Ντάρλινγκ 23 (5), Τσουπάς 3 (1), Χιλ 15 (1), Γκοντού 13, Λεράι 1, Τονελιέ 1, Ματς 7, Κάθμπερτσον 17 (2)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 6 (2), Χάμοντς 8, Κόουλμαν 9 (1), Πλώτας 8, Μπαζίνας 6 (1), ΜακΚάλουμ 12 (1), Λάγιος 2, Καραγιαννίδης 4, Γκρέι 21 (1), Πόλικαπ, Μακούρα 2.