Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα του Προμηθέα Πατρών στο εφετινό Basketball Champions League. Οι Αχαιοί επικράτησαν με 89-83 της… πρωτάρας στη διοργάνωση Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ, στο «Δημήτρης Τόφαλος» και μπήκαν με το… δεξί στον 1ο όμιλο.

Το πρώτο δεκάλεπτο αποδείχθηκε αρκετό για τον Προμηθέα, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας 19 πόντων (32-13 στο 10΄) και να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +23 (36-13 στο 12΄), εξασφαλίζοντας από νωρίς ένα ήσυχο βράδυ.

Άλλωστε με απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ (46 έναντι 23) και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας μέχρι το 30΄ δεν είχε λόγο να… ανησυχήσει απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Εξαίρεση, βέβαια, αποτελεί η τέταρτη περίοδος, όταν οι Αχαιοί κατέβασαν ταχύτητα και έδωσαν… δικαιώματα στην ομάδα της Χαϊδελβέργης, η οποία όμως δεν είχε τον χρόνο με το μέρος της…

Κορυφαίος του Προμηθέα ο Ρομπ Γκρέι με 20 πόντους, ενώ από τους Γερμανούς ξεχώρισε ο Ντι Τζέι Χορν με 22.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 50-37, 74-56, 89-83

Προμηθέας (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 13 (3), Κόλμαν 1, Πλώτας 7, Μπαζίνας 2, Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 15, Καραγιαννίδης 12, Γκρέι 20 (3), Πόλικαπ 8, Μακούρα 11 (3).

Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ (Ντάνι Γιάνσον): Μάρκους Γουέδερς 9 (1), Χορν 22 (2), Βίρζνερ, ΜακΚλάιν 8 (2), Νέσκοβιτς 7 (1), Τσίπσερ 4, Γουίλιαμσον 5, Ερσέκ, Οσουνίγι 2, Κέμπεν 5, Μάικλ Γουέδερς 13 (1), Σέριτς 8 (2).