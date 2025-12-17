Με μεγάλη ανατροπή από το -18 (22-40 στο 12΄), ο Προμηθέας πήρε πολύτιμη νίκη με 111-95 επί της Ρίτας Βίλνιους στην Πάτρα, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του Basketball Champions League και με ρεκόρ 3-3 στον πρώτο όμιλο πανηγύρισε την πρόκρισή του στα Play In της διοργάνωσης.

Οι Αχαιοί θα πρέπει να περάσουν το εμπόδιο της Σαλόν στην επόμενη φάση για να συνεχίσουν στο TOP-16. Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί, παρά την ήττα, εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση στους «16» από την πρώτη θέση του ομίλου με ρεκόρ 4-2.

Ο Προμηθέας ξεκίνησε δυνατά, αλλά η Ρίτας πήρε γρήγορα προβάδισμα, φτάνοντας σε διψήφια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο (18-32). Οι Πατρινοί βρήκαν τον ρυθμό τους στο δεύτερο δεκάλεπτο, με Γκρέι, Μπαζίνα και Καραγιαννίδη να μειώνουν την απόσταση σε 52-54 στο ημίχρονο, μετά από επιμέρους σκορ 34-22.

Στην τρίτη περίοδο, ο Προμηθέας ανέβασε την ένταση στην άμυνα και με σερί 12-2 προηγήθηκε 64-56. Ο Κόλεμαν συνέβαλε στο διψήφιο προβάδισμα που διατηρήθηκε μέχρι το 87-76 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Πατρινοί έλεγχαν πλήρως το παιχνίδι, με τον Καραγιαννίδη να ξεχωρίζει (11 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και τον Χάρις να εκτοξεύει τη διαφορά στο +15 (105-90), διασφαλίζοντας τη νίκη και την πρόκριση.

Πρωταγωνιστής των Αχαιών ο Ρομπ Γκρέι, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής. Ακολούθησαν σε απόδοση οι Κλοντέλ Χάρις (17π., 7ασ.), Κένταλ Κόουλμαν (16π.), Νάσος Μπαζίνας (13π.) και Αντώνης Καραγιαννίδης (11π., 10ρ.). Ο Προμηθέας είχε εξαιρετική ευστοχία στο δίποντο (69%) και μοίρασε 22 ασίστ, κάνοντας μόλις επτά λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 18-32, 52-54, 87-76, 111-95

Προμηθέας (Σεγκούρα): Χάρις 17 (3), Χάμοντς 5 (1), Κόουλμαν 16, Πλώτας 7, Μπαζίνας 13, Καπετάκης, Λάγιος 4, Καραγιαννίδης 11 (1), Γκρέι 30 (4), Πόλικαπ 5, Μακούρα, Σταυρακόπουλος 3 (1).

Ρίτας (Βέρτιο): Γουάιλι 7, Γουόκερ 8 (2), Γκουντάιτις 17, Μπρούνκε 3, Χάρντινγκ 13, Στούκνις, Μασιούλις 15 (2), Κριζανάουσκας 3 (1), Λουκόσιους 5 (1), Σαρτζούνας 24 (1).