Με ένα πανηγυρικό μπουγέλο στα αποδυτήρια γιόρτασαν οι παίκτες του Προμηθέα την πρώτη νίκη του Μιχάλη Μιχελάκου ως πρώτου προπονητή στην Greek Basketball League.

Οι Πατρινοί επικράτησαν εκτός έδρας της Δόξας Λευκάδας με 80-79, πετυχαίνοντας την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η επιτυχία είχε ξεχωριστή σημασία και για τον τεχνικό της ομάδας, καθώς ήταν η πρώτη του στα «μεγάλα σαλόνια» της GBL.

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