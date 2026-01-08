Ανυπέρβλητο αποδείχθηκε για τον Προμηθέα το εμπόδιο της Σαλόν, με αποτέλεσμα η ομάδα του Σεγκούρα να αποχαιρετήσει το Basketball Champions League με δύο ήττες στο Play-In.

Μετά την ήττα επί γαλλικού εδάφους, οι Αχαιοί έχασαν και στην Πάτρα με 92-82 από τους Γάλλους, τερματίζοντας το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους.

Ο Κούρο Σεγκούρα είδε την ομάδα του να ακολουθεί στο σκορ μέχρι το ημίχρονο, για να χάσει την επαφή στην τρίτη περίοδο οπότε και δέχθηκε 31 πόντους. Οι Αχαιοί μπήκαν την τελευταία περίοδο με χάντικαπ 15 πόντων (57-72 στο 30΄), αδυνατώντας να επιστρέψουν.

Ο Ρομπ Γκρέι με 19 πόντους και ο Λέιτον Χάμοντς με 13 ήταν οι μοναδικοί “διψήφιοι”, ενώ από την προκριθείσα Σαλόν ξεχώρισαν οι Λιονέλ Γκοντού (18π.) και Νέιτ Ντάρλινγκ (17π.).

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 37-41, 57-72, 82-92

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κοζλόφσκις, Μπαλντίνι, Βελίκοβ

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 2, Χάμοντς 13 (2), Κόουλαμ 8, Πλώτας 6, Μπαζίνας 5 (1), ΜακΚάλουμ 8 (1), Λάγιος 6, Πρέκας 2, Καραγιαννίδης 4, Γκρέι 19 (3), Σταυρακόπουλος 9 (1).

ΣΑΛΟΝ (Ντελόρ): Νάτζι, Ναντόλνι 2, Ανοχίλι-Κιλέν 9 (1), Ντάρλινγκ 17 (3), Τάκερ 2, Τσουπάς 2, Χιλ 14 (2), Γκοντού 18, Λερέι 12 (1), Τονελιέ, Ματς 9 (1), Κάθμπερτσον 7 (1).