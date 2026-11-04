Την 3η νίκη του αναζητεί και ο Προμηθέας, που υποδέχεται στις 19:00 (ΣΠΟΡ FM TV1) στο «Δημήτρης Τόφαλος» την Οπάβα για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα της Πάτρας προέρχεται από την ήττα από την Κροάσια στο Σπλιτ την περασμένη Τετάρτη για την τέταρτη αγωνιστική, ενώ γνώρισε και την τέταρτη ήττα της στη Stoiximan GBL το περασμένο Σάββατο από το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

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