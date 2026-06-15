Την επιστροφή του Περικλή Κουρουπάκη στην ομάδα εν όψει της νέας σεζόν γνωστοποίησε ο Προμηθέας. Ο 23χρονος σέντερ αποτελεί «προϊόν» της Ακαδημίας του Συλλόγου από την Πάτρα, με τον οποίο αγωνίστηκε στη μεγάλη κατηγορία τη διετία 2019-21, ενώ τις τελευταίες δύο σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει με χαρά την επιστροφή του Περικλή Κουρουπάκη στην ομάδα μας, για ενίσχυση της front line για την σεζόν 2026-27.

Ο Περικλής Κουρουπάκης γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου του 2002. Έχει ύψος 2,06 μ. και αγωνίζεται στη θέση ”5”. Από νεαρή ηλικία ήταν μέλος της Ακαδημίας του Προμηθέα και του προγράμματος ”ΝΟΥΣ”, ενώ τις σεζόν 2019-20 και 2020-21 κατέγραψε συμμετοχές στην μεγάλη κατηγορία με τους Πατρινούς, παίρνοντας έτσι το βάπτισμα του πυρός. Τη σεζόν 2021-22 παραχωρήθηκε δανεικός στον ΑΟ Αγρινίου, με τον οποίο πραγματοποίησε μια πολύ μεστή σεζόν στην Elite League, με 12,6 πόντους και 8,3 ριμπάουντ, ενώ στη συνέχεια μετέβη στον Πανερυθραϊκό, που επίσης κατέγραψε εξαιρετικά νούμερα, με 14,1 πόντους και 7,9 ριμπάουντ. Το 2024-25 έπαιξε στον Κολοσσό Ρόδου, όντας δανεικός από την ομάδα μας, ενώ στους Ροδίτες παρέμεινε και την περασμένη σεζόν, με αναβαθμισμένο ρόλο.

Καλωσορίζουμε ξανά τον Περικλή Κουρουπάκη στην μπασκετική μας οικογένεια και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».