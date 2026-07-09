Λίγο μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Μαρούσι μετά την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα από την ΕΕΑ για το επόμενο πρωτάθλημα, οι Πατρινοί απάντησαν με δική τους ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η δικαίωσή τους θα είναι πανηγυρική.

Ο σύλλογος, εκφράζοντας βεβαιότητα για δικαίωση στα αρμόδια όργανα, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας με το σλόγκαν «Μια ομάδα για την πόλη», δηλώνοντας αποφασισμένος να επιτύχει τους αγωνιστικούς του στόχους, ενώ έστειλε μήνυμα προς τους φίλους της ομάδας ότι δεν θα κάνει πίσω σε καμιά πρόκληση.

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