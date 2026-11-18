Δύσκολο βράδυ περιμένει τον Προμηθέα Πατρών, που αντιμετωπίζει απόψε (21:00) την Τρίερ εκτός έδρας, για την 7η αγωνιστική του 1ου ομίλου του FIBA Europe Cup. Στον ίδιο όμιλο η Σπλιτ αντιμετωπίζει την Τρέπτσα και η Οπάβα την Μπατούμι. Η Τρίερ είναι η μοναδική ομάδα του ομίλου με απόλυτο, 6-0 και στον πρώτο γύρο πέρασε από την Πάτρα με 87-83.

Ο Προμηθέας είχε ανατρέψει τότε το 41-49 του ημιχρόνου και προηγήθηκε με 73-70 στο τέλος της τρίτης περιόδου, αλλά δεν κράτησε το προβάδισμα στο φινάλε.

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