Ο Προμηθέας, προδόθηκε από δυνάμεις στο β΄ ημίχρονο και ηττήθηκε 88-82 από την Σπλιτ για την τέταρτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Έτσι η ομάδα της Πάτρας, υποχώρησε στο 2-2. Ουσιαστικά η κακή τρίτη περίοδος στοίχισε στους «Πατρινούς» που προσπάθησαν να επιστρέψουν στον αγώνα με πρωταγωνιστές τον Γουίλιαμς και Δίπλαρο, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό και πλέον έχει το ίδιο ρεκόρ με τους Κροάτες.

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