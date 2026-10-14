Ο Προμηθέας διεκδίκησε μέχρι τέλους τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στο FIBA Europe Cup, όμως ηττήθηκε με 87-83 από την Τρίερ στο «Δημήτρης Τόφαλος», για τη 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου. Η ομάδα της Πάτρας ανέτρεψε το εις βάρος της 49-41 του ημιχρόνου και πέρασε προσωρινά μπροστά, αλλά οι Γερμανοί διαχειρίστηκαν καλύτερα τις κρίσιμες κατοχές και πήραν τη νίκη.

Μετά το νικηφόρο πέρασμα από το Κόσοβο με 91-77 επί της Τρέπτσα, η ομάδα της Πάτρας κοίταξε στα μάτια τους φορμαρισμένους Γερμανούς, όμως δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στο FIBA Europe Cup, στο ντεμπούτο του Μιχάλη Μιχελάκου στον πάγκο της.

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