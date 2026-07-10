Στην απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ν’ ανακαλέσει το πιστοποιητικό της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, αλλά και τις άδειες χορήγησης ποσοστού της ΚΑΕ σε συγκεκριμένους ιδιώτες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της αχαϊκής ΚΑΕ, Χρήστος Μήλας, σε συνέντευξη Τύπου.

Η ΕΕΑ κάλεσε με τη απόφασή της και τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο, σε ακρόαση, ενώ στον τελευταίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 50.000 ευρώ.

«Στόχος δεν είναι ο Προμηθέας, αλλά η ΕΟΚ, την οποία προσπαθούν να πολεμήσουν,» τόνισε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας, Χρήστος Μήλας.

Στο πάνελ ήταν επίσης το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Κούλης, ο τεχνικός διευθυντής του Προμηθέα Μάκης Γιατράς και ο Operations manager του συλλόγου της Πάτρας Γιάννης Ιορδανίδης.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας, Χρήστος Μήλας, επισήμανε μιλώντας στο “ Promitheas Park” με αφορμή την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας:

«Ξέραμε εδώ και δύο μήνες ποια θα είναι η απόφαση της επιτροπής. Δεν νιώσαμε έκπληξη και όπως βλέπετε όλο αυτό το διάστημα φτιάχνουμε κανονικά την ομάδα μας για τη νέα σεζόν, γιατί πολύ απλά η απόφαση αυτή δεν μας εμποδίζει, γιατί θα πέσει. Όπως αναφέρει και η σχετική παροιμία, με αφορμή την ανακοίνωση της ΚΑΕ Αμαρουσίου, “ θέλει η εκδιδόμενη να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει”. Όπως όλοι καταλάβατε, στόχος δεν είναι ο Προμηθέας για εκείνους, αλλά η ΕΟΚ, την οποία προσπαθούν να πολεμήσουν μέσω του Προμηθέα, επειδή ο Βαγγέλης Λιόλιος προέρχεται από τα σπλάχνα της ομάδας.

Ο Προμηθέας θα αγωνιστεί κανονικά στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, θα είναι ακόμα πιο ισχυρός και όσα λέγονται μας δίνουν κίνητρο για να συνεχίσουμε και να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Απλά από εδώ και πέρα οι συκοφάντες και όσοι προσβάλλουν ανθρώπους του συλλόγου, που μοχθούν καθημερινά και δίνουν τη ζωή τους για τον σύλλογο, θα ξεμπροστιάζονται με τον τρόπο που τους αξίζει και τίποτα δεν θα μένει αναπάντητο. Όλες οι συκοφαντίες, θα καταρρεύσουν άμεσα σαν χάρτινος πύργος».

Εν συνεχεία τον λόγο πήρε ο Γιώργος Κούλης, ο οποίος τοποθετήθηκε για το μότο των εισιτηρίων διαρκείας «Μια ομάδα για την Πόλη», αναδεικνύοντας το έργο του Προμηθέα σε πολλά επίπεδα, αθλητικά και κοινωνικά και έκανε κάλεσμα στον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια που θα πραγματοποιηθεί εν όψει της σεζόν 2026-27.

Aνέφερε μεταξύ άλλων: «Αυτό δεν είναι απλά ένα μότο, αλλά μια πραγματικότητα. Ο Προμηθέας ήταν και θα συνεχίσει να είναι στην υπηρεσία της πόλης. Είναι ένας οργανισμός που παράγει αθλητικό έργο και προσφέρει κοινωνικό έργο, το οποίο δεν έχει διαφημιστεί όσο θα έπρεπε, όμως σημασία για εμάς έχει προσφορά και όχι η διαφήμιση».

Έπειτα έκανε κάλεσμα στον κόσμο για στήριξη στα εισιτήρια διαρκείας, τονίζοντας: «Εμείς ζητάμε από τον πατρινό φίλαθλο κόσμο να πάρει διαρκείας και να έρχεται στο γήπεδο. Όχι για την οικονομική ενίσχυση, αλλά γιατί θέλουμε μια ζεστή παρουσία από όλο τον κόσμο στο Τόφαλος».

Τέλος, αναφέρθηκε στις προσιτές τιμές των εισιτηρίων διαρκείας, στη νέα μπουτίκ του συλλόγου, αλλά και στις βελτιώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Δ. Τόφαλος, προκειμένου το gameday experience να γίνει πολύ πιο ελκυστικό.

Στην συνέχεια ο Γιάννης Ιορδανίδης ανέλυσε εκτενώς το κοινωνικό αποτύπωμα του Προμηθέα, που μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Good Athlete Better Person.

Το μήνυμα που έστειλε ήταν πως: «Ο Προμηθέας είναι και θα συνεχίσει να είναι εδώ, προσφέροντας πολυεπίπεδα, όχι μόνο στον τοπικό αθλητισμό, αλλά και στο τοπικό γίγνεσθαι και στο πολιτιστικό μέρος της πόλης».

Tέλος, τον ρόλο πήρε ο Μάκης Γιατράς, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του έκανε μια μικρή αναδρομή σε όσα έζησε στο προηγούμενο πέρασμά του από τον σύλλογο και τόνισε πως το όραμά του είναι «να ξαναδεί γεμάτο το Δ. Τόφαλος και να ξαναζήσει μεγάλες στιγμές του ένδοξου παρελθόντος».

Ο τεχνικός διευθυντής του Προμηθέα; δήλωσε: «Η ομάδα αυτή έχει προσφέρει πολλά στην πόλη, εγώ της χρωστάω πάρα πολλά, καθώς όλη η Ελλάδα με έμαθε μέσω του Προμηθέα. Πάντα κάναμε παραπάνω πράγματα, παίξαμε τελικούς, φέραμε τίτλο, παρά το γεγονός ότι πάντα μας κυνηγούσαν. Αυτοί που τότε μας κυνηγούσαν, τώρα είναι ξανά απέναντί μας και μας καταγγέλλουν. Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα έχει ήδη χτιστεί. Επιλέξαμε τον προπονητή, τον κ. Γιώργο Βόβορα, που ταιριάζει στη φιλοσοφία και όσα θέλει να κάνει η ομάδα. Θα πλαισιωθεί από τους κυρίους Μιχελάκο και Τσόχλα, καθώς και τον Γιάννη Ντάγιο, που θα συνδέει την ανδρική ομάδα με το ”ΝΟΥΣ”. Θέλουμε η ομάδα μας να παίξει σύγχρονο μπάσκετ, έχουμε δημιουργήσει ένα ρόστερ που αποτελείται από παίκτες με κίνητρο, για να υπηρετήσουν αυτό. Σκοπός μας είναι να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο, με την εικόνα μας και τα αποτελέσματά μας. Πολλοί λένε πως το πρωτάθλημα θα είναι δύο ταχυτήτων, πράγματι έχει δυναμώσει πάρα πολύ, όμως τα όνειρα είναι δωρεάν και κανένας δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να ονειρευόμαστε».