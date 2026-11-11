Η ομάδα της Πάτρας ανέβηκε στο 4-2 και σταθεροποιήθηκε στη δεύτερη θέση

Ο Προμηθέας συνάντησε σθεναρή αντίσταση για τρία δεκάλεπτα απ’ την Τρέπτσα του Κοσόβου στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος», όμως στην τελευταία περίοδο πάτησε… γκάζι κι έφτασε σε μία πιο άνετη επικράτηση με 81-71 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου του FIBA Europe Cup.

Η ομάδα της Πάτρας ανέβηκε πλέον στο 4-2, σταθεροποιήθηκε στη δεύτερη θέση και πλησίασε ακόμη περισσότερο στον στόχο της πρόκρισης στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

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