O Τέλης Ζουρνατσίδης αποχωρεί από τον Προμηθέα Πάτρας. Οι Πατρινοί ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον μάνατζερ της ομάδας, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του τη φετινή σεζόν.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τον κ. Τέλη Ζουρνατσίδη για την προσφορά του στην ομάδα μας.

Ο κ. Τέλης Ζουρνατσίδης ήρθε στην Πάτρα το καλοκαίρι του 2025, αναλαμβάνοντας το “νευραλγικό” πόστο του General Manager, σε μια δύσκολη και μεταβατική χρονιά για τον σύλλογο. Έδειξε από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα πίστη, αφοσίωση και ζήλο στην δουλειά του κι αποχωρεί ως “φίλος” από την ομάδα μας, έχοντας προλάβει μέσα σε ένα χρόνο να αφήσει το ‘αποτύπωμά’ του.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια τόσο στην καριέρα του στον χώρο του μπάσκετ, όσο και στην προσωπική του ζωή».