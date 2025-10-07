Τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες τους για την σεζόν 2025-26 δίνουν οι τρεις ελληνικές ομάδες που μετέχουν στους ομίλους του Basketball Champions League.

Λίγες ημέρες μετά τα πρώτα παιχνίδια τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Προμηθέας, η ΑΕΚ και η Καρδίτσα κάνουν… πρεμιέρα και στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση της FIBA με στόχο να μπουν «με το δεξί» στο τουρνουά.

Ο Προμηθέας ρίχνεται πρώτος στη μάχη του BCL, καθώς υποδέχεται απόψε (7/10, 19:00, COSMOTE SPORT 5 HD) στην Πάτρα και το «Δημήτρης Τόφαλος» τους Ακαντέμικς από τη Χαϊδελβέργη στο πλαίσιο του 1ου ομίλου.

Οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη προέρχονται από την ήττα 90-79 κόντρα στον Ηρακλή στο Ιβανώφειο για την πρεμιέρα της Greek Basketball League, ωστόσο θα παλέψουν με όλες τις δυνάμεις τους για τη νίκη κόντρα στη γερμανική ομάδα, η οποία είναι… πρωτάρα στο Basketball Champions League.

Στο μεταξύ, η ΑΕΚ, η οποία έφτασε πέρυσι έως τον «μικρό τελικό» και την τρίτη θέση της διοργάνωσης, αρχίζει κι αυτή απόψε (7/10, 21:00, COSMOTE SPORT 4 HD) εκτός έδρας τις υποχρεώσεις της στο εφετινό Basketball Champions League, αντιμετωπίζοντας στη Λετονία τη Ρίγα για την πρεμιέρα του 6ου ομίλου. Ο «Δικέφαλος» προέρχεται από δύσκολη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού κατέβαλε την αντίσταση του Κολοσσού στη Ρόδο με 87-85.

Τέλος, η -«πρωτάρα» στο BCL- Καρδίτσα αρχίζει εκτός έδρας τις υποχρεώσεις της στον 7ο όμιλο, καθώς αναμετράται την Τετάρτη (8/10, 21:30, COSMOTE SPORT 4 HD) στο Βέλγιο με την Οστάνδη. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου προετοιμάζεται με πολύ καλή ψυχολογία, μετά την επικράτησή της επί του Άρη (91-77) στο «Γιάννης Μπουρούσης» για την πρεμιέρα της Greek Basketball League.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στον 1ο, τον 6ο και τον 7ο όμιλο του BCL, όπου μετέχουν ο Προμηθέας, η ΑΕΚ και η Καρδίτσα:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ (Γερμανία) 7/10 (19:00, COSMOTE SPORT 5 HD)

Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 7/10

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρίγα (Λετονία)-ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 7/10 (21:00, COSMOTE SPORT 4 HD)

Ζόλνοκι (Ουγγαρία)-Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία) 8/10

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Οστάνδη (Βέλγιο)-ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΕΛΛΑΔΑ) 8/10 (21:30, COSMOTE SPORT 4 HD)

Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)-Μερσίν (Τουρκία) 8/10