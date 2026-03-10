Ο Μάριος Μπατής θα διαδεχτεί τον Κούρο Σεγκούρα στην τεχνική ηγεσία του Προμηθέα Πατρών.

Ο Μάκης Γιατράς επέστρεψε στους Αχαιούς με τον ρόλο του υπεύθυνου αγωνιστικού τμήματος και αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στον μέχρι πρότινος βοηθό του Ισπανού τεχνικού, Μάριο Μπατή, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή.

Η διοίκηση του Προμηθέα έχει ενημερώσει ήδη από τη Δευτέρα (10/3), τον Κούρο Σεγκούρα για την επιθυμία να λυθεί η μεταξύ τους συνεργασία.

Ο Μάριος Μπατής βρίσκεται στο τεχνικό τιμ του Προμηθέα από τον Δεκέμβριο του 2025.