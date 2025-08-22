Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την επέκταση έως το 2030 των συμβολαίων των Άγγελου Λάγιου, Νίκου Πλώτα, που προέρχονται από τα «σπλάχνα» του συλλόγου της Πάτρας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως δύο δικά της παιδιά, ο Άγγελος Λάγιος και ο Νίκος Πλώτας υπέγραψαν την επέκταση των συμβολαίων τους και θα συνεχίσουν έτσι να είναι μέλη της οικογένειας του Προμηθέα.

Δύο παιδιά γεννημένα στην Πάτρα, που ανδρώθηκαν μπασκετικά στον Προμηθέα, προερχόμενοι από τα σπλάχνα των Ακαδημιών και του προγράμματος “ΝΟΥΣ”.

Ο Άγγελος Λάγιος γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 2003 και αγωνίζεται στη θέση “4”, έχοντας διακριθεί για τα αθλητικά του προσόντα. Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Προμηθέα και από τη σεζόν 2021-22 αγωνίζεται ανελλιπώς στη μεγάλη κατηγορία, ενώ την περσινή σεζόν έκανε ένα μεγάλο step up στην απόδοσή του και ευελπιστεί σε ανάλογη συνέχεια έως και το 2030 όπου και θα παραμείνει στην ομάδα».