Με νίκη του Προμηθέα Πατρών επί του Κολοσσού στη Ρόδο με 89-81 σκορ έπεσε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασε δίκαια στο πρώτο εφετινό «διπλό» της βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-3.

Πρώτος σκόρερ για τους Αχαιούς ήταν ο Ρομπ Γκρέι με 24 πόντους, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή των ΜακΚάλουμ και Χάμοντς με 16 και 18 πόντους, αντίστοιχα. Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ευστοχίας στις ελεύθερες βολές (29/30, 96%) συνέβαλαν καθοριστικά στην έκβαση του αγώνα.

Ο Κολοσσός υποχώρησε στο 2-4, καθώς δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και επιθετικές λύσεις από βασικούς παίκτες όπως οι Γκάουντλοκ, Τέιλορ, ΜακΚλάναχαν και Γκαλβανίνι. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Τσέβες Γκούντγουιν (17π.), με τον Ανδρέα Πετρόπουλο (12π.) να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια.

Τα δεκάλεπτα: 13-12, 34-40, 54-65, 81-89

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Κολοβέρος 2, Πετρόπουλος 12 (2), ΜακΚλάναχαν 4, Γκαλβανίνι 11 (1), Άκιν, Γκάουντλοκ 11 (2), Γκούντγουιν 17, Καράμπελας 12 (2), Τέιλορ 7, Χρυσικόπουλος 5 (1), Κουρουπάκης.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 18 (2), ΜακΚάλουμ 16, Καραγιαννίδης 6, Γκρέι 24 (1), Μακούρα 8 (2), Χάρις, Κόουλμαν 6, Μπαζίνας 8, Λάγιος, Σταυρακόπουλος 3 (1).