Οι New York Knicks επέστρεψαν στην κορυφή του NBA για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια, επικρατώντας 94-90 των San Antonio Spurs στον πέμπτο τελικό και «κλειδώνοντας» τη σειρά με 4-1. Με ηγέτη τον Τζέιλεν Μπράνσον, που πέτυχε 45 πόντους σε μια ιστορική εμφάνιση, η ομάδα της Νέας Υόρκης ανέτρεψε (ξανά) διαφορά 16 πόντων και σήκωσε το τρόπαιο του 2026, γράφοντας ένα από τα πιο συγκλονιστικά φινάλε στην ιστορία των τελικών.

Σε έναν πέμπτο τελικό των NBA Finals το βράδυ του Σαββάτου, που θύμιζε έντονα τα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια, οι Σαν Αντόνιο Σπερς μπήκαν δυνατά και πήραν διψήφια διαφορά πόντων από το πρώτο δεκάλεπτο.

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