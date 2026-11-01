Την πρώτη νίκη τους στην εφετινή Α1 μπάσκετ των γυναικών πανηγύρισαν οι Πάνθηρες Καβάλας που επιβλήθηκαν εντός έδρας του Πανσερραϊκού με 72-64, στην πρώτη κυριακάτικη (1/11) αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική.

Το παιχνίδι είχε δραματικό χαρακτήρα με την Κέλι να πετυχαίνει τρίποντο και δυο καθοριστικές βολές στο τέλος και να χαρίζει την νίκη στην ομάδα της. Για τους Πάνθηρες η Κέλι είχε 22 πόντους και για την ομάδα των Σερρών η Ελέκο 19.

Πάνθηρες Καβάλας-Πανσερραϊκός Fibran 72-64

Διαιτητές: Ντόγκας-Παπαγερίδης-Αναστασιάδης Γ.

Δεκάλεπτα: 22-19, 40-42, 54-47, 72-64

Πάνθηρες Καβάλας (Χαντέλης): Κέλι 22(2), Πιτς 14(1), Καραγιάννη 9(1), Ιβανούσα 2, Σταματάκη 2, Χόμπι 19(2), Κοντογιάννη 4(1).

Πανσερραϊκός Fibran (Κεραμιδάς): Γουόκερ 16, Τσινέκε 5, Γκέιλ, Μπαξεβάνου 4, Παπαϊωάννου, Γεροστεργίου 6(2), Κουβόρντε 2, Ελέκο 19(1), Λιτλπέιτζ 10, Νάτσκου 2.

Η 5η αγωνιστική:

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 89-63

Αθηναϊκός-Κρόνος 90-47

Πάνθηρες Καβάλας-Πανσερραϊκός 72-64

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΟΚ Έναρξη 16:00

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας Έναρξη 17:00

Παναθλητικός-Άρης Έναρξη 19:00

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Αθηναϊκός 10

Ολυμπιακός 9

Παναθηναϊκός 9

Πανσερραϊκός 7

Κρόνος 7

ΠΑΣ Γιάννινα 6 -4αγ.

Παναθλητικός 6 -4αγ.

Πάνθηρες Καβάλας 6

Πρωτέας Βούλας 6 -4αγ.

ΠΑΟΚ 6 -4αγ.

Άρης 5 -4αγ.

Αμύντας 4 -4αγ.