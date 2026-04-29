Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας έκανε η Φενερμπαχτσέ, νικώντας 89-78 τη Ζαλγκίρις στην Κωνσταντινούπολη και ανοίγοντας το σκορ στη μεταξύ τους ημιτελική σειρά.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταϊρίκ Μπιμπέροβιτς, που ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του με 26 πόντους και 6/8 τρίποντα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επέβαλε τον ρυθμό της από το πρώτο ημίχρονο και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Κατώτερη των περιστάσεων στο α’ ημίχρονο η Ζαλγκίρις, έχασε πολύτιμο έδαφος και μέχρι να ορθοποδήσει είχε χαθεί σημαντικός χρόνος. Έκανε, ωστόσο, μία απέλπιδα προσπάθεια μετατρέποντας το 51-33 (32′) σε 51-45 (35′), αλλά ξέμεινε από δυνάμεις.

