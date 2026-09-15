Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με την πρωτοφανή απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να επιλέξει μόλις έξι δημοσιογράφους για τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρόεδρός της κ. Βαγγέλης Λιόλιος, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Οι δημοσιογράφοι «αποκλείστηκαν από μια συνέντευξη, που προαναγγέλεται ως απολογιστική και προγραμματική με τρόπο που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας και δεοντολογίας», υπογραμμίζει ο ΠΣΑΤ.

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