Χωρίς τον Θανάση Αντετοκούνμπο θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το καλοκαίρι η εθνική ανδρών. Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα υποβληθεί σε εγχείρηση.

Τη δυσάρεστη είδηση έδωσε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Milwaukee Bucks forward Thanasis Antetokounmpo has sustained a torn Achilles tendon and will undergo surgery, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/ujTno6wJJ0

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 8, 2024