Συναγερμός σήμανε στην Εθνική μπάσκετ ανδρών στη διάρκεια του αγώνα με το Ισραήλ για το ECOMMBX Cup, καθώς προέκυψαν προβλήματα τραυματισμών για δύο παίκτες της «γαλανόλευκης».

Αρχικά ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ένιωσε ένα σφίξιμο στη μέση στο σημερινό παιχνίδι στη Λεμεσό και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια.

Μάλιστα στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου πρόβλημα προέκυψε και με τον Νάσο Μπαζίνα. Ο Κάρινγκτον χτύπησε άθελά του με το γόνατο τον Έλληνα διεθνή, ο οποίος έπεσε στο παρκέ, δείχνοντας ότι πονάει αρκετά, πριν αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Πάντως λίγο αργότερα ο Μπαζίνας επέστρεψε στον αγώνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να υπολογίζει τους Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη, καθώς αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.