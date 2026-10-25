Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του συνεργάτης, Γιώργος Μαυραγάνης καλούνται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων που έχει κλονίσει συθέμελα τον χώρο της καλαθοσφαίρισης.

Δύο 24ωρα μετά την προφυλάκιση του εμπλεκόμενου στην υπόθεση διαιτητή, Πέτρου Παπαπέτρου, οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης θα βρεθούν ενώπιον του Ανακριτή για να απολογηθούν για χειραγώγηση αναμετρήσεων από το σχολικό πρωτάθλημα μέχρι αγώνες που αφορούν την Α’ κατηγορία. Υπενθυμίζουμε πως αύριο, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, αντιμέτωποι με τις δικαστικές Αρχές είναι και οι υπόλοιποι διαιτητές, η Βάσω Τσαρούχα, ο Ηλίας Κορομηλάς και ο Τάσος Πηλοΐδης.

Αντιμέτωπος με δύο πολύ σοβαρά κακουργήματα είναι ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Δωροδοκία και δωροληψία με τις καταθέσεις όχι μόνο των δύο βασικών μαρτύρων αλλά και άλλων έξι ατόμων να τον «καίνε» .

«Από 8 Ιουνίου του 2016 ως τις 28 Μαρτίου του 2026 με περισσότερες πράξεις σου, από κοινού με άλλους και κατά μόνας, προσέφερες, παρέδωσες και υποσχέθηκες σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα, δώρα, ωφελήματα και άλλες οποιεσδήποτε παροχές με σκοπό να επηρεάσεις την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος καλαθοσφαίρισης, με τον σκοπό που επιδίωκες να επιτυγχάνεται και οι αγώνες, το αποτέλεσμα των οποίων αλλοιώνεται να περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού», αναφέρεται στο κατηγορητήριο για τον Λιόλιο που θα δώσει εξηγήσεις, σήμερα Κυριακή 25 Οκτωβρίου για 49 στημένους αγώνες.

«Θα αισθανθούν σοκ και δέος»

Όποιος δεν τον «υπηρετούσε» έμπαινε σε μαύρη λίστα, όπως ο προπονητής του Προμηθέα που ήθελε να πάει στο Μαρούσι.

«Όταν ανέφερα στον κ. Λιόλιο το ενδιαφέρον του Αμαρουσίου προς το πρόσωπο μου να φύγω δηλαδή από τον Προμηθέα και να πάω στο Μαρούσι η απάντηση του ήταν η εξής: «Είτε πας στο Μαρούσι είτε δεν πας, εγώ το Μαρούσι θα το ρίξω κατηγορία και τον Στασινόπουλο τον ιδιοκτήτη του Αμαρουσίου θα τον εξαφανίσω από το Μπάσκετ», πράγμα το οποίο προσπάθησε επίμονα να κάνει την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2025-2026 όταν τελικά πήγα στο Μαρούσι».

Διαιτητής αποκάλυψε το πώς βόλευε ο Λιόλιος τα δικά του παιδιά σε θέσεις κλειδιά

«Ο Ηλίας Κορομηλάς είναι ειδικός σύμβουλος του κ. Λιόλιου σε θέματα διαιτησίας από το 2023, ο οποίος έκτοτε είναι απόλυτος άρχοντας των αποφάσεων που άπτονται των θεμάτων διαιτησίας μαζί με τον κ. Λιόλιο. Αμείβεται από την ΕΟΚ. Η θέση του ειδικού συμβούλου διαιτησίας θεσμοθετήθηκε από τον κ. Λιόλιο».

«Σε λίγους μήνες θα σας τελειώσουμε»

Οι αποκαλύψεις είχαν και συνέχεια από άλλο διαιτητή για τον αγώνα Λαύριο – Προμηθέας στις 29 Μάιου του 2021. Ο αγώνας είχε σημασία γιατί ο νικητής θα προκρινόταν στους τελικούς.

«Ο αγώνας ήταν επεισοδιακός, με αποβολές κλπ, και ολοκληρώθηκε με νίκη του Λαυρίου, το οποίο προκρίθηκε στους τελικούς. Μετά τη λήξη του αγώνα, ενώ βρισκόμασταν ακόμη εντός του αγωνιστικού χώρου, μας πλησίασε ο Χ .Μ , μέλος της αποστολής του Προμηθέα και επίλεκτος συνεργάτης του Λιόλιου, και απευθυνόμενος προς εμάς τους διαιτητές είπε επί λέξει: «Μ@3α , σε λίγους μήνες θα σας τελειώσουμε». Στη συνέχεια, ενώ βρισκόμασταν στον χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών, ο ίδιος εισήλθε και μας εξύβρισε εκ νέου, λέγοντας: «Μ@4α, γ……ε. Τη φράση «σε λίγους μήνες θα σας τελειώσουμε», συνεκτιμώντας τις εκλογές της ΕΟΚ που ακολούθησαν τον Σεπτέμβριο του 2021 και όσα συνέβησαν στη διαιτητική μου πορεία μετά την αλλαγή της διοίκησης, την εκλαμβάνω ως προαναγγελία του επαγγελματικού μου αποκλεισμού με βάση τη χρονική ακολουθία και τη μεταγενέστερη εξέλιξη των γεγονότων».

Η ομάδα Λιόλιου έσβηνε από το χάρτη διεθνείς διαιτητές αποκλείοντάς τους ακόμα και από τη FIBA. Έγραφαν στα «παλιά τους τα παπούτσια» επιστολές διαμαρτυρίας ακόμα και εξώδικες δηλώσεις.

«Ο σταδιακός αποκλεισμός μου από τη διαιτητική δραστηριότητα δεν βασίστηκε σε αντικειμενικές αξιολογήσεις της απόδοσής μου ή σε αγωνιστικά κριτήρια, αλλά αποτέλεσε προϊόν μεθοδευμένης απόφασης, επειδή δεν ήμουν αρεστός στη νέα διοίκηση της ΕΟΚ», αναφέρει διαιτητής που δέχθηκε πόλεμο να αναγκάστηκε να σταματήσει.

Οι πολυτελείς διακοπές που έκλεισαν στον επικεφαλής της διαιτησίας της Euroleague

Ο Βαγγέλης Τσάπας, πρώην ιδιοκτήτης ομάδας περιέγραψε αίτημα να οργανώσει διακοπές για τον επικεφαλής της διαιτησίας της Euroleague.

Η συγκεκριμένη πράξη απέβλεπε σε καλές σχέσεις με την Ευρώπη και την προσπάθεια να ανελιχθεί η Βάσω Τσαρούχα.

«Τον Ιούνιο του 2021, με καλούν στο γραφείο του Μαυραγάνη για καφέ, όπου ήταν παρόντες Μαυραγάνης, Λιόλιος, Κορομηλάς. Εκεί μου ζήτησαν, λόγω των σχέσεων που είχα και έχω, να κανονίσω διακοπές στο Costa Navarino για το Διευθυντή Διαιτησίας της Euroleague. Ο λόγος ήταν τα έξοδα αυτά, που ήταν αρκετά, να τα αναλάμβανε ο κ. Λιόλιος, επειδή ο Προμηθέας συμμετείχε στο Eurocup και ήθελε να είχε καλές σχέσεις και, επίσης, ήθελε να βοηθήσει και την κ. Τσαρούχα στους ορισμούς της Ευρωλίγκα».

Η κράτηση έγινε στο πολυτελές Costa Navarino και αφορούσε το διάστημα από τις 22 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου 2021, ενώ το συνολικό κόστος των διακοπών ανερχόταν σε 17.000 ευρώ.

«Μην ανησυχείς ο Μαυραγάνης έχει κλείσει την στοιχηματική του εταιρεία»

Πρώην διαιτητής κατέθεσε πως ο ίδιος είχε ενημερώσει τον πρόεδρο της ΕΟΚ από τον Δεκέμβριο του 2021 για τις ανησυχίες που είχε στο κομμάτι της διαιτησίας.

«Τον Δεκέμβριο του 2021 σε κοινή συνάντηση μας, με … και Λιόλιο στο γραφείο του προέδρου της ΕΟΚ, ενώ συζητούσαμε και οι τρεις για θέματα διαιτησίας, ο… εξέφρασε μία κοινή μας ανησυχία στον Λιόλιο, η οποία αφορούσε τον ρόλο του Μαυραγάνη και του Ηλία Κορομηλά, γιατί ακούγαμε συνεχώς ότι διαιτητές συναντιόνται μαζί τους, συν ότι ο Μαυραγάνης παλαιότερα είχε στοιχηματική εταιρεία, αλλά και μίας έκφρασης που είχε πει στον … ο Μαυραγάνης, σε κατ’ ιδίαν συνάντησης τους “Χρήστο πρέπει να φτιάξουμε τον δικό μας στρατό”.».

Η απάντηση, σύμφωνα με τον μάρτυρα ήταν καθησυχαστική.

«Ο Λιόλιος τότε μας απάντησε πως ο Μαυραγάνης είχε όντως παλαιότερα στοιχηματική εταιρεία, την οποία και έκλεισε, ότι έχει άποψη του χώρου ως παλιός αθλητής και παράγοντας, ότι έχει καλές και αγνές προθέσεις και ότι ο Κορομηλάς τουλάχιστον στην Ελλάδα ελέγχεται συνεχώς και είναι υπό επιτήρηση και δεν κάνει τίποτα επιλήψιμο».