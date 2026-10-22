Οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τους στημένους αγώνες μπάσκετ οδηγούνται το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου ενώπιον του Ανακριτή και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις.

Οι συλλήψεις που έγιναν χθες κλόνισαν το ελληνικό μπάσκετ, καθώς οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, οι διαιτητές, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης, καθώς και ο Γενικός Συντονιστής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και στενός συνεργάτη της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Γιώργος Μαυραγάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν την δικογραφία. Παράλληλα, πηγές από το περιβάλλον τους, δήλωναν πως μέχρι χθες δεν είχαν λάβει γνώση του συνόλου των κατηγοριών που τους αποδίδονταν.

Υπενθυμίζουμε ότι τα έξι εντάλματα εκδόθηκαν από τον Ανακριτή, στο πλαίσιο έρευνας που είχε διενεργήσει ο αθλητικός Εισαγγελέας για στημένα παιχνίδια.

Στο επίκεντρο τα SMS της δικογραφίας

Μείζονος σημασίας για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ είναι μήνυμα που είχε στείλει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος στον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος ήταν ο προπονητής του Προμηθέα Πατρών κατά τη διετία 2023-2025 και στη συνέχεια έγινε προπονητής της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος φέρεται να ενημερώνει τον προπονητή για την διαιτητική τριάδα ενός αγώνα, τονίζοντας ότι η πληροφορία αυτή ήταν εμπιστευτική.

«Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι Β., Σ., Χ. (σ.σ. αναφέρονται ονόματα τριών διαιτητών). Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές». Η ΕΕΑ (Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού) εξέτασε τότε το συγκεκριμένο υλικό, καλώντας στις αρχές του Ιουνίου σε ακρόαση την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας το 2020.

Ακόμη ένα μήνυμα που εγείρει ερωτήματα είναι το εξής: «Ποιους θέλεις να αποβάλω με πέντε φάουλ;». Το συγκεκριμένο sms αποδίδεται σε εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται να ρωτάει παράγοντα ομάδας πριν από αγώνα.

Το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αφορά καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διαφορετικές κατηγορίες του αθλήματος.

Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία

Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Ακολούθησαν καταγγελίες – καταθέσεις οκτώ μαρτύρων, εκ των οποίων οι δύο κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί έχουν γνώση για το «στήσιμο» αγώνων. Οι δύο μάρτυρες φαίνεται να έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Σήμερα, το μεσημέρι, στη 13:00 αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει τον κόσμο της καλαθοσφαίρισης.

«Κουκλοθέατρο το ελληνικό μπάσκετ»

Τα πρώτα σημάδια παρατυπιών εντόπισε ο νυν προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεωδόρου, ο οποίος ξεκίνησε να προχωρά σε δημόσιες καταγγελίες για την ΕΟΚ και το ελληνικό πρωτάθλημα. Έπειτα από μια ήττα στην Μύκονο, τον Νοέμβριο του 2025, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είχε χαρακτηρίσει το ελληνικό μπάσκετ «κουκλοθέατρο», κάνοντας λόγο για μία «θεατρική παράσταση», στην οποία οι ομάδες συμμετέχουν ως «μαριονέτες».

Λίγους μήνες αργότερα, στις 14 Φεβρουαρίου, όταν η ομάδα του Αμαρουσίου νίκησε την Καρδίτσα. «Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε», είπε τότε, τονίζοντας πως «Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε».

Η ΕΟΚ δεν το άφησε αυτά τα σχόλια αναπάντητα και αντέδρασε αρχικά μέσω του αντιπροέδρου της, Δήμου Ντικούδη ενώ στη συνέχεια παρέπεμψε τόσο τον προπονητή όσο και την ΚΑΕ στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Τον Μάρτιο, έπειτα από ήττα από την Μύκονο, σε έναν αγώνα, όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν εκτελέσει 44 ελεύθερες βολές, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου προανήγγειλε ότι η ομάδα του θα προχωρούσε στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων της. Η καταγγελία που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» κοινοποιήθηκε στις αθλητικές Αρχές και τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το σχολικό πρωτάθλημα στην Πάφο

Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για την διαιτησία βρίσκεται και ο ημιτελικός του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στην Πάφο τον περασμένο Μάρτιο. Ο αγώνας διεξήχθη ανάμεσα στα Εκπαιδευτήρια της Αναγέννησης Πατρών και του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγείτο 58-45, 12 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, αλλά εν τέλει η Αναγέννηση επικράτησε με 64-60, ανατρέποντας την κατάσταση. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης τότε είχε καταθέσει ένσταση για τη διαιτησία και είχαν δημοσιοποιηθεί σχετικές διαμαρτυρίες.

Την επόμενη ημέρα, στον τελικό, η ομάδα της Πάτρας νίκησε τα Εκπαιδευτήρια Υπατία 90-81. Σύμφωνα με παλιό δημοσίευμα του αθλητικού μέσου SDNA, οι νικητές εκτέλεσαν 52 ελεύθερες βολές έναντι 20, ενώ καταγράφηκαν σημαντικές τεχνικές ποινές, αποβολή παίκτη και έντονες αντιδράσεις.

Στο στόχαστρο 50 αγώνες

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχουν κατατεθεί μηνύματα και υλικό που φέρεται να δείχνει το στήσιμο αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α’ κατηγορία, που εκτείνονται από το 2016 έως το 2026.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ελέγχονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων κι ένας αγώνας εξωτερικού.

Ο Εισαγγελέας αποδίδει στους έξι κατηγορούμενους τα αδικήματα της δωροδοκίας, δωροληψία, με στόχο την χειραγώγηση αγώνων πρώτης κατηγορίας και όχι μόνο.

Τα ποσά που δεν δικαιολογούνται

Στο πλαίσιο των ερευνών των αστυνομικών Αρχών, εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Πέτρου Παπαπέτρου στην επαρχία. Παράλληλα, από έρευνα που έγινε στην κατοικία του προέδρου της ΕΟΚ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8.000 ευρώ σε μετρητά.

Πέρα από τα δύο αυτά σημαντικά ποσά, έχουν εντοπιστεί και άλλα, μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή των συλληφθέντων, τα οποία δεν δικαιολογούνται.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών κινητά, τάμπλετ και υπολογιστές

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών στρέφονται πλέον στο ψηφιακό υλικό που κατασχέθηκε από τις κατοικίες των κατηγορουμένων. Οι αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετ και USB τα οποία αναμένεται να εξεταστούν ενδελεχώς.

Στόχος είναι να εντοπιστούν επικοινωνίες, μηνύματα, αρχεία και άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα στοιχεία στην υπόθεση που έχει κλονίσει το ελληνικό μπάσκετ.