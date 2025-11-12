Ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι ο Μάριο Χεζόνια εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις στη μέση και δεν είναι σίγουρο, πως θα αγωνιστεί απέναντι στον Παναθηναϊκό (13/11, 21:45), για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

«Έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι τελείως καλά. Δεν έπαιξε την Κυριακή λόγω προβλήματος στην πλάτη, όχι εξαιτίας ροτέισον όπως είδα να αναφέρουν κάποιοι.

Δεν είναι τελείως καλά και ελπίζουμε να αναρρώσει εγκαίρως για την Πέμπτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χα.Π.