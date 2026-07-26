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Η Εθνική Εφήβων ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket U18, μετά την ήττα με 93-84 από το Ισραήλ, με τον Ομοσπονδιακό προπονητή, Βασίλη Σκροπολίθα να κάνει τον απολογισμό του αγώνα στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Μετά την ήττα της Εθνικής Εφήβων από το Ισραήλ, ο προπονητής Βασίλης Σκροπολίθας δήλωσε πως η ομάδα πλήρωσε το κακό πρώτο ημίχρονο και τα πολλά λάθη, παρά τη βελτίωση και την αντεπίθεση στο δεύτερο μέρος όπου κατάφερε να προηγηθεί.

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