Ο Κώστας Σλούκας βοήθησε σημαντικά την εθνική μας απέναντι στο Ισραήλ, με τους 11 πόντους που σημείωσε, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να τονίζει, μετά την πρόκριση της γαλανόλευκης στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, ότι η ομάδα μας έλεγξε το ματς στη μεγαλύτερη διάρκειά του.

«Ήταν ένα πολύ σκληρός αντίπαλος. Ελέγξαμε το παιχνίδι αρκετά καλά. Η άμυνα ήταν εκεί, περιορίσαμε τα ατού τους. Ελέγξαμε τα ριμπάουντ και ήταν μια solid νίκη σε ένα παιχνίδι που το χρειαζόμασταν. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα σουτ. Είναι η άμυνα, τα ριμπάουντ, το hustling» ανέφερε αρχικά ο πολύπειρος γκαρντ, προσθέτοντας:

Γενικότερα, η εικόνα που είχα εγώ είναι ότι ήταν μια solid νίκη. Όλα τα παιδιά θέλουμε να προχωρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Το επόμενο παιχνίδι με την Λιθουανία θα είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ειδικά στο 5 εναντίον 5 και θέλουμε πιο καθαρό μυαλό στο τέλος για να “καθαρίσουμε” τα παιχνίδια. Η Λιθουανία είναι δυνατή ομάδα, έχει βαριά κορμιά. Δεν την έχω δει πολύ, αλλά έχουμε το χρόνο να μας προετοιμάζει ο κόουτς».