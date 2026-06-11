Μέσα σε δύο ώρες έγιναν ανάρπαστα τα εισιτήρια του 5ου και τελευταίου αγώνα της τελικής φάσης των playoffs στην Greek Basketball League, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/6, 18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η διαδικασία αγοράς εισιτηρίων άνοιξε στις 12:00 το μεσημέρι και στις 14:00 είχαν εξαντληθεί.

Το σύστημα είχε πέσει ήδη από τις 11:00, λόγω των χιλιάδων φιλάθλων που προσπαθούσαν να μπουν. Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, όσοι τυχεροί φίλαθλοι της ομάδας του Πειραιά πρόλαβαν, θα βρίσκονται στην καταληκτική αναμέτρηση του ελληνικού πρωταθλήματος, με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-2.

Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν αήττητος στη regular season, στα προημιτελικά και στα ημιτελικά διεκδικεί το 16ο Πρωτάθλημα Ελλάδας, ενώ ο Παναθηναϊκός που τερμάτισε 2ος στην κανονική περίοδο, θα διεκδικήσει μέσα στην έδρα του αντιπάλου το 42ο Πρωτάθλημα Ελλάδας.

Η ανακοίνωση:

«Τα εισιτήρια για τον 5ο Τελικό της Stoiximan GBL εξαντλήθηκαν και το γήπεδο θα είναι γεμάτο πάθος, φωνή και πίστη!

Η ομάδα μας θα παλέψει κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/06, 18:00) για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, έχοντας στο πλευρό της τον πιο πολύτιμο παίκτη της: ΕΣΑΣ!

Σας ευχαριστούμε!

Πάμε όλοι μαζί για το Πρωτάθλημα».