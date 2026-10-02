Κατάμεστο θα είναι το Ιβανώφειο την Κυριακή (04/10), στην πρεμιέρα της Greek Basketball League, όπου ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει στον Ολυμπιακό (17:30, ΣΚΑΪ).

Οι φίλοι του «Γηραιού» εξάντλησαν τα εισιτήρια, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία από την ΚΑΕ και μαζί με τα διαρκείας το ματς της 1ης αγωνιστικής έγινε sold out.

«Το πρώτο sold out της σεζόν είναι γεγονός», ανέφεραν οι Θεσσαλονικείς, γνωστοποιώντας το σκηνικό το οποίο διαμορφώθηκε για τη μάχη απέναντι στους «ερυθρόλευκους».