Με ένα σχεδόν άψογο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Καρδίτσα, η ΑΕΚ επικράτησε με 90-62 και πέτυχε την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των «16» του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα «καθάρισε» την υπόθεση νίκη από τα πρώτα 20 λεπτά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με σκορ 28-53, έχοντας εξαιρετική εικόνα στην επίθεση, με 9/14 τρίποντα και 13 ασίστ για μόλις 2 λάθη.

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του Νάναλι, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους (5/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Μπάρτλεϊ στο ξεκίνημα του αγώνα, με 17 πόντους (3/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 4 ασίστ και 21 μονάδες αξιολόγησης, σε μια εμφάνιση που ωστόσο επισκιάστηκε από την εξαιρετική βραδιά του Νάναλι.

