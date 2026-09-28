Για σχεδόν μισό αιώνα ο Σούλης Μαρκόπουλος έζησε μέσα στα γήπεδα… Εκεί έμαθε το μπάσκετ, δημιούργησε, δίδαξε, πανηγύρισε και έγραψε την δική του ιστορία. Ο 77χρονος προπονητής άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη, αμέτρητες στιγμές, ανθρώπους που τον αγάπησαν και ένα όνομα βαθιά χαραγμένο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Σήμερα, η οικογένειά του, οι φίλοι, οι παλιοί παίκτες, συνεργάτες και άνθρωποι του αθλήματος συγκεντρώθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Θέρμης στην Θεσσαλονίκη και είπαν με βαριά καρδιά και οδύνη το τελευταίο« αντίο» σε έναν από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες προπονητές της γενιάς του.

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