Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, στις δηλώσεις του, μετά τη νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Πορτογαλίας, αναγνώρισε τα λάθη της «γαλανόλευκης», αλλά και την καλή δουλειά που έκανε η ομάδα μας στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάναμε κάποια λάθη που μας πλήγωσαν, αλλά στη συνέχεια ελέγξαμε το ματς με υπομονή. Μοιράσαμε καλά την μπάλα, πάντα προσπαθούσαμε να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη. Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, είμαι πολύ περήφανος για το πώς δουλέψαμε όλη αυτή τη βδομάδα, αλλά κυρίως για τις δύο νίκες που πετύχαμε. Η Πορτογαλία είναι καλή ομάδα, έκανε φανταστική δουλειά στο Ευρωμπάσκετ, παίζουν καλά σαν σύνολο και δεν ήταν εύκολο παιχνίδι για μας», είπε ο Έλληνας τεχνικός.

Από την πλευρά του, ο πρωταγωνιστής της επίθεσης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, πρόσθεσε: «Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε. Η Πορτογαλία είναι καλή και σκληρή ομάδα, παίζουν χρόνια μαζί και στο Ευρωμπάσκετ έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο. Στο τέλος παίξαμε άμυνα, στο τέλος βρήκαμε ρυθμό και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια, ενώ ο Ναζ έβαλε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Τη θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Ο κόουτς ήταν χαρούμενος για την εικόνα που δείξαμε, είχαμε και πάλι πολλές ασίστ και δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Θέλουμε να προκριθούμε στο Παγκόσμιο».

«Ήταν δύσκολο παιχνίδι, πολύ σκληρό, αλλά μπορέσαμε να ανταποκριθούμε και να πάρουμε τη νίκη», τόνισε ο Βασίλης Τολιόπουλος και συνέχισε: «Ευχαριστούμε και τους Πελαργούς που μας ακολουθούν παντού και μας δίνουν μεγάλη δύναμη. Η Εθνική είναι καθήκον, θέλουμε να βοηθάμε την ομάδα να είναι παρούσα σε κάθε μεγάλο τουρνουά. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στην άμυνα για μια ομάδα με τόσες λίγες προπονήσεις».