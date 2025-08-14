«Ευχαριστημένος σε γενικές γραμμές» δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μετά τη νίκη με 69-61 επί του Μαυροβουνίου στην 4η φιλική αναμέτρηση που έδωσε ενόψει της συμμετοχής της στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Παράλληλα αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας ότι θα είναι παρών στο τουρνουά Ακρόπολις που ακολουθεί για την Εθνική ομάδα και πως περιμένει να αγωνιστεί.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε μια μέρα πριν τις 15 Αυγούστου να μας υποστηρίξει, να δει την Εθνική ομάδα της χώρας μας. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τόσα παιδιά και τόσες οικογένειες.

Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που ήταν δίπλα μας. Αυτό που θέλω ως προπονητής είναι να έχουμε καλές επιλογές. Το κάναμε, αλλά ήμασταν αρκετά άστοχοι.

Αυτό για μένα δεν λέει τίποτα, ακόμη είμαστε στην προετοιμασία, τα πόδια είναι βαριά, προπονούμαστε, ταξιδεύουμε και παίζουμε. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά.

Μου άρεσε ότι δείξαμε την πνευματική μας δύναμη, παρότι δεν ήταν μια καλή μέρα επιθετικά με πολλά άστοχα σουτ, εμείς μείναμε συγκεντρωμένοι, το παλέψαμε και βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε. Θα ξαναβρεθούμε σε παιχνίδια που δεν θα είναι η μέρα μας και πρέπει να βρούμε τότε ξανά τρόπο να κερδίσουμε.

Πρώτη φορά είχαμε ίδιο αριθμό ριμπάουντ με τον αντίπαλο, γιατί στο τουρνουά της Κύπρου ήμασταν αρνητικοί σε αυτό το στοιχείο. Μου αρέσει που οδηγήσαμε τους αντιπάλους σε πολλά λάθη, μου αρέσει που παρότι χάσαμε 20 τρίποντα από αυτά τα 13-15 ήταν εξαιρετικά σουτ. Παρ’ όλα αυτά είχαμε 20 ασίστ και 11 κλεψίματα. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος».

«Μια καλή επίθεση δεν είναι μόνο να μπει το καλάθι, είναι να βρεθείς μόνος σου να σουτάρεις. Και το κάναμε αυτό με πολύ καλές αποστάσεις. Κάτι που μας έλειψε ήταν να πατάνε ζωγραφιστό τα γκαρντ μας, το κάναμε μετά τα πρώτα πέντε λεπτά της τρίτης περιόδου. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, έχουμε παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα που θα είναι όπως πρέπει, όταν πρέπει».

«Δουλειά μου σαν προπονητής είναι να δοκιμάζω και να αλλάζω πράγματα. Άλλες φορές βγαίνει και κάποιος θα πει ‘καλή κίνηση’, αν δεν βγει θα πουν ‘κοίτα τι έκανε’. Μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα, να τα ανακατεύω όταν δεν μας βγαίνει κάτι. Είμαι ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, μου αρέσει που παλεύουν, δεν μου αρέσει που κάποιες φορές δίνουμε εύκολα καλάθια ή θέλω να παίζουμε καλύτερα στο ένας με έναν. Θέλω να τρέχουμε καλύτερα και να πάμε σε περισσότερες κατοχές, ειδικά μετά από καλές άμυνες».

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι κανονικά. Το Σάββατο ξεκινά κανονικά προπονήσεις, έτσι ήταν το πλάνο μας. Ήδη έκανε μια προπόνηση με επαφή. Ο Τολιόπουλος και ο Ζούγρης είναι καλύτερα, θα έχω περισσότερες λύσεις, θα είναι τα τελευταία τρία φιλικά για να δούμε πώς θα πάμε στο Ευρωμπάσκετ».

Από τη μεριά του ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης επισήμανε: «Σίγουρα δεν ήταν ένα παιχνίδι όπως θα θέλαμε επιθετικά. Ήμασταν αρκετά άστοχοι, παρόλα αυτά καταφέραμε μέσα από την άμυνα να βρούμε κάποια καλάθια στον αιφνιδιασμό. Με την είσοδο του Γιάννη θα έχουμε καλύτερες προϋποθέσεις στα σουτ στα επόμενα παιχνίδια»