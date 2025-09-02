Στο μπλακ-άουτ που υπέστη η Εθνική μας στο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν και δέχτηκε 18 αναπάντητους πόντους από τη Βοσνία, στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την πρώτη ήττα της ομάδας μας στο Ευρωμπάσκετ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι θα αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο τελευταίο ματς των ομίλων απέναντι στην Ισπανία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για το ματς και το τι έφταιξε απέναντι στους Βόσνιους: «Όπως είπες ξεκινήσαμε πολύ καλά. Κάπου στο δεύτερο δεκάλεπτο χάσαμε το μυαλό μας και γίναμε νευρικοί, δεν έπρεπε. Είναι καλό μάθημα, γιατί αυτή τη νευρικότητα τη βγάζουμε πολλές φορές στα νοκ-άουτ και είναι ένα καλό μάθημα που θα μας βοηθήσει».

Για το 18-0 σερί της Βοσνίας: «Χάσαμε το μυαλό μας χωρίς λόγο. Τότε ήμασταν σε λάθος θέσεις στην άμυνα, παίζαμε χωρίς μυαλό στην επίθεση και γκρινιάζαμε. Όλο αυτό μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού».

Για τα σενάρια: «Αυτά τα σενάρια είναι για εσάς, δεν υπάρχει σενάριο για εμάς. Θέλουμε να πάμε στην επόμενη φάση. Το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια. Θέλουμε να παίξουμε σωστό μπάσκετ, αν αξίζουμε θα προχωρήσουμε. Καμία ομάδα δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει αήττητη στη διοργάνωση. Κάθε τέτοια ήττα στον πρώτο γύρο που δεν είναι επώδυνη, μπορεί να σε βοηθήσει στη συνέχεια».

Για τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη: «Περιμένουμε και οι δύο να παίξουν την Πέμπτη. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε την ανατροπή όταν θα έρθει η ώρα, όχι τώρα στον πρώτο γύρο».

Ο αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, επισήμανε: «Δεν προσεγγίσαμε σωστά το παιχνίδι. Οι διαιτητές μπορεί να είχαν ένα κακό παιχνίδι, αλλά αφήσαμε να μας επηρεάσει παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Μπορούσαμε ακόμη και στο τελείωμα του αγώνα αν είχαμε πιο καθαρό μυαλό να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα. Ποτέ δεν μπαίνεις στο γήπεδο για να χάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε, γιατί αυτό το παιχνίδι έχει μας δώσει και να μας δείξει πολλά και να τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Δεν έχω δει την Ισπανία, δεν έχω εικόνα, είναι μια νέα ομάδα από πλευράς σύνθεσης Είναι πρωταθλητές Ευρώπης είναι η Ισπανία και θα προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα».

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπογράμμισε: «Θα πρέπει να εστιάσουμε στους εαυτούς μας και σε τίποτα άλλο. Να δούμε τι κάναμε και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Σήμερα δεν ήταν η μέρα μας, αλλά το πιο σημαντικό είναι να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν θα τα βάζεις κάθε μέρα όλα… Σήμερα κάναμε ένα καλό 12λεπτο στην αρχή και τελειώσαμε καλά στο παιχνίδι, αλλά δεν πήραμε τη νίκη. Έχω δει λγο την Ισπανία, θα κάτσω να δω και σήμερα, όπως θα δούμε και με όλη την ομάδα».

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης εξήγησε: «Το παιχνίδι δεν έπρεπε να φτάσει εκεί που έφτασε και να κυνηγάμε τόση ώρα. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, γυρίζαμε την μπάλα, βρίσκαμε τα σουτ, παίζαμε καλή άμυνα. Κάποια σφυρίγματα των διαιτητών μάς έκαναν να χάσουμε το μυαλό μας. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Είμαστε όλοι έμπειροι παίκτες. Θα υπάρχουν αυτά, αλλά πρέπει να μένουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Δεν ήμασταν ο εαυτός μας μετά τα πρώτα 15 λεπτά.

Χάσαμε το παιχνίδι και όλα θα κριθούν με την Ισπανία. Είναι και οι δύο πολύ σημαντικοί για την ομάδα και ο Γιάννης και ο Γιαννούλης, αλλά όταν κάποιος λείπει θα πρέπει κάποιος να άλλος να κάνει step up και να καλύπτει. Ήταν μια ευκαιρία σήμερα, χάσαμε το μυαλό μας όμως, μετά κάναμε πολλά λάθη, χάσαμε πολλά ριμπάουντ, ίσως το ήθελαν πιο πολύ. Τους άξιζε η νίκη και συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη φάση, στο φάουλ που δόθηκε στον Παπανικολάου, δεν έπρεπε να σφυριχτεί τίποτα. Μπάσκετ είναι, δεν σφυρίζεις εκεί… Και πάλι όμως δεν έπρεπε να είχε φτάσει εκεί το παιχνίδι. Κρατάμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε και πάμε για την Ισπανία και την πρωτιά».

Ο Βασίλης Τολιόπουλος είπε: «Συγχαρητήρια στη Βοσνία. Πρέπει να βελτιωθούμε και να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι».

Από τη μεριά του ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης Αζίζ Μπεκίρ τόνισε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε. Μετά τα πρώτα 6-7 λεπτά πήραμε τον έλεγχο και τον κρατήσαμε ως το τέλος. Στα πρώτα λεπτά, με τον τρόπο που παίζαμε, δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Μετά ανεβάσαμε την έντασή μας και είμαι πολύ ικανοποιημένος από την αντίδρασή μας. Είναι μια καλή νίκη για την αυτοπεποίθησή μας, αλλά το πιο σημαντικό ματς είναι μπροστά μας και ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε καλά ποσοστά στα τρίποντα. Ο κόσμος μας ήταν ο έκτος παίκτης μας και μας έδωσαν φοβερή ώθηση».