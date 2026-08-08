Ο Βασίλης Σπανούλης έχει συνηθίσει τις μεγάλες μπασκετικές βραδιές, αυτή τη φορά όμως βρέθηκε στις εξέδρες για έναν ξεχωριστό λόγο. Ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής και νυν Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ανδρών ταξίδεψε στην Οραντέα για να παρακολουθήσει από κοντά τον γιο του, Θανάση, στην πρεμιέρα της Ελλάδας στο EuroBasket U16.

Ο 16χρονος γκαρντ αγωνίστηκε για 33 λεπτά απέναντι στην Ισπανία και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Η παρουσία του πατέρα του στις εξέδρες έδωσε ξεχωριστό χρώμα σε μια βραδιά που, αγωνιστικά, άφησε πικρή γεύση.

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