Ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σπόλστρα, υποκλίθηκε στην ποιότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του σχετικά με τον τρόπο παιχνιδιού του «Greek Freak» και της αδυναμίας κάθε αντίπαλης άμυνας στο μαρκάρισμά του.

Ο Έρικ Σπόελστρα τόνισε ότι οι Χιτ, θέλουν να βρουν νέους τρόπους για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα μοναδικά χαρίσματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο εν όψει της νέας σεζόν, ο οποίος έχει ήδη εξελίξει σχεδόν κάθε πτυχή του παιχνιδιού του.

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