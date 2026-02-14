Το Περιστέρι πέρασε από την Πάτρα, επικρατώντας με 84-77 του Προμηθέα, στο «Δημήτρης Τόφαλος», για την 19η αγωνιστική της GBL.

Οι ομάδες διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε ένα παιχνίδι με ξέφρενο ρυθμό, καθώς προσπάθησαν να δώσουν ταχύ τέμπο στο πρώτο δεκάλεπτο, με πολλές εκδηλώσεις αιφνιδιασμών εκατέρωθεν, με το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου να έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από τη νίκη επί της Πετκιμσπόρ και να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ (21-24).

Το δεύτερο δεκάλεπτο συνεχίστηκε στον ίδιο ρυθμό, με τον Προμηθέα να βρίσκει πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του Νάσου Μπαζίνα, που με μαζεμένους πόντους μετέτρεψε μια διαφορά οκτώ πόντων του Περιστερίου σε απόσταση μιας κατοχής (39-41), με το Περιστέρι να κλείνει το ημίχρονο, με προβάδισμα δύο πόντων (43-46).

