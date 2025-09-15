Τον απόλυτο σεβασμό του στο πρόσωπο του Έλληνα σούπερ σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο, εξέφρασε ο MVP του Eurobasket 2025, ο Γερμανός γκαρντ Ντένις Σρέντερ, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

«Εκπροσωπούμε τις χώρες μας. Εγώ, τη Γερμανία, ο Γιάννης την Ελλάδα. Κέρδισε το πρώτο του μετάλλιο για την Ελλάδα. Τον σέβομαι απόλυτα», σημείωσε ο MVP του Eurobasket 2025, Ντένις Σρέντερ, λίγη ώρα μετά την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στην Τουρκία.

«Έχει τέσσερα υπέροχα παιδιά, τη σύζυγό του, τους αδελφούς του που είναι πάντα μαζί του», πρόσθεσε ο 32χρονος ηγέτης της Γερμανίας στη συνέντευξη Τύπου.

«Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά αυτό που κάνει στο ΝΒΑ είναι σε λίγο διαφορετικό επίπεδο. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο… Είναι υπέροχο για την Ελλάδα και για τη Γερμανία».

Άλλωστε κατά τη διάρκεια της απονομής των τίτλων, για την καλύτερη πεντάδα, στην οποία μετείχαν αμφότεροι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ντένις Σρέντερ είχαν μία εγκάρδια συζήτηση, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο βίντεο.

🇩🇪 x 🇬🇷 All about respect between two national icons 🫶 #EuroBasket pic.twitter.com/RDNqRauJLl — FIBA Basketball (@FIBA) September 14, 2025