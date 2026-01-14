Με νίκη στη Λευκάδα, το Μαρούσι πήρε την πρόκριση στα Play-In του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας στις 4 Φεβρουαρίου. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου επικράτησε με 76-70 της Δόξας και συνεχίζει να διεκδικεί μία θέση στο Final Eight.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, όπου η Δόξα προηγήθηκε 23-20, το Μαρούσι επέβαλε τον ρυθμό του, πήρε το προβάδισμα στο 12΄ (23-24) και δεν το έχασε μέχρι το φινάλε.

Οι φιλοξενούμενοι εξασφάλισαν στο 23΄ για πρώτη φορά μία διψήφια διαφορά (42-52) και, παρά τις προσπάθειες της Δόξας Λευκάδας να πετύχει την ανατροπή, η ψυχραιμία του Αμαρουσίου αποδείχθηκε καταλυτική μέχρι το τελικό 70-76.

Να σημειωθεί ότι ο Κιούσης ισοφάρισε σε 68-68 στο 37΄, ωστόσο Κινγκ και Πάπας έδωσαν και πάλι στο Μαρούσι αέρα τεσσάρων πόντων (68-72, 38΄).

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 40-46, 55-60, 70-76

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 9 (3), Ρόμπινσον 19 (1), Άλεν 15 (3), Καλλιακούδας, Γιαννουλτσής, Χατζηνικόλας 14 (4), Λεγκίκας 2, Σταυρακούκας 1, Φύτρος 8 (10ρ.), Βισνιέφσκι 2

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Πάπας 11 (1), Μέικον 9 (1), Σάλας 12 (1), Τουλιάτος, Κινγκ 11 (1), Καλαϊτζάκης Γ. 5, Γουίλιαμς 8, Κουζέλογλου 8, Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος, Περάντες 6

Τα Play In

17/1 16:00 Άρης-Περιστέρι (8)

28/1 16:00 Ηρακλής–Κολοσσός Ρόδου (6)

2/2 14:00 Μύκονος–Καρδίτσα (7)

4/2 18:00 Προμηθέας Πάτρας–Μαρούσι (5)