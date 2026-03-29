Στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Αμαρουσίου με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο, για την 23η αγωνιστική της Greek Basketball League, κι αφού πρώτα άφησε αιχμές ο τεχνικός της ομάδας των βορείων προαστίων της Αθήνας, Ηλίας Παπαθεοδώρου μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, έντονα παράπονα εξέφρασε με δήλωσή του και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Μαρούσι, Δήμος Στασινόπουλος.

«Τι άλλο θα κάνετε βρε για να υποβιβάσετε μια ομάδα; Βολές 27-6 στο ημίχρονο… Συνεχίζετε το έργο που έχετε ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν. Πλέον δεν εξοργιζόμαστε, αλλά γελάμε μαζί σας. Γιατί εσείς μπορεί να πετύχετε τον μικροπρεπή στόχο σας, αλλά εμείς θα πετύχουμε τον μεγάλο. Και τότε το ελληνικό μπάσκετ θα αναπνεύσει! Κύριε Βρούτση, κύριοι εισαγγελείς, ανοίξτε ΕΡΤ να θαυμάσετε πώς οραματίζονται την ισονομία,» δήλωσε ο Δήμος Στασινόπουλος.

Στο ημίχρονο, το Μαρούσι είχε προηγηθεί με έναν πόντο 47-48 παρά τη μεγάλη διαφορά στις εκτελεσμένες βολές, και στο τέλος επικράτησε με σκορ 91-72.

Οι δηλώσεις του Ηλία Παπαθεοδώρου στο ημίχρονο…

Μετά την αναμέτρηση, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, ο οποίος είχε εκφράσει στο ημίχρονο πολύ μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για τη μεγάλη αξία του συγκεκριμένου αποτελέσματος.

«Είναι μία σημαντική νίκη για εμάς. Ελέγξαμε το ματς από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, κερδίσαμε απόλυτα δίκαια. Πέρα από το βαθμολογικό, χρειάζεται πολύ μεγάλο ψυχικό σθένος μέσα από όλα αυτά που βιώνουμε, για να είμαστε δυνατοί, έτοιμοι, και να διεκδικούμε τις πιθανότητές μας για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε ζωντανοί, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν», είπε αναλυτικά.