Στον… αέρα βρέθηκε η αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό για την 17η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε διαρροή στην οροφή του Nick Galis Hall και το νερό έφτασε στο παρκέ! Παράλληλα, προέκυψαν προβλήματα με τους ηλεκτρονικούς πίνακες, που δεν λειτούργησαν!

Οι διαιτητές ενημέρωσαν σχετικά τους υπεύθυνους των δύο ομάδων και αποφασίστηκε να αρχίσει το ματς χωρίς πίνακες και με το σκορ να μετριέται χειροκίνητα, όπως τον παλιό καλό καιρό.

Να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός μίλησε στους διαιτητές για την ασφάλεια των παικτών του, λόγω νερού στο παρκέ. Οι «πράσινοι» δεν θέλουν να ρισκάρουν κάποιον τραυματισμό εν όψει διαβολοβδομάδας.

Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα προέκυψε μπροστά στο νέο ιδιοκτήτη και επενδυτή του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο.