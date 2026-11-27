Στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών βρίσκεται πλέον η περίοδος του 2016 για το τμήμα καλαθοσφαίρισης του Εθνικού Ο.Φ.Π.Φ., στο πλαίσιο της ευρύτερης δικαστικής έρευνας που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Με επίσημο δελτίο τύπου, η διοίκηση του ιστορικού συλλόγου του Πειραιά γνωστοποίησε ότι κλήθηκε από το Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να καταθέσει κάθε διαθέσιμο στοιχείο σχετικά με τη λειτουργία του τμήματος και τη σύνθεση της τότε διοικούσας επιτροπής.

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