Η Δόξα Λευκάδας προχώρησε στην απόκτηση του Νίκου Αρσενόπουλου, ενισχύοντας την περιφερειακή της γραμμή εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στην GBL.

Ο 26χρονος γκαρντ μετακομίζει στη Λευκάδα μετά τη θητεία του στην ΑΕΚ, όπου την περασμένη σεζόν είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Έχει ύψος 1,96 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον Ηλυσιακό και την Ακαδημία Αθηνών (BAC), πριν ενταχθεί στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.

Στην επαγγελματική του πορεία έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Ψυχικού, Ολυμπιακού Β, Κολοσσού Ρόδου, Ιωνικού Νικαίας, ΠΑΟΚ, της πορτογαλικής Ποβόα και της ΑΕΚ, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας.

Η ομάδα της Λευκάδας γνωστοποίησε τη συμφωνία με επίσημη ανακοίνωση, καλωσορίζοντας τον Έλληνα γκαρντ στο δυναμικό της, κι ευχόμενη να έχει μια υγιή και επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά.

Με την προσθήκη του Αρσενόπουλου, η Δόξα συνεχίζει τη στελέχωση του ρόστερ της, με στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στην επιστροφή της στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ.